Depeche Mode потребовала в киевском райдере 12 холодильников

Британская группа Depeche Mode, концерт которой ожидается 19 июля в Киеве, указала в райдере 12 холодильников для еды, а также отдельную гримерку для фронтмена Дэвида Гаана, передает телеканал "112 Украина".

Кроме того, музыканты потребовали предоставить им черные чашки и серебряные ложки, а также более 100 килограммов льда и свыше 120 больших полотенец. Питанием группы займутся ее штатные повара.

Из-за того, что путешествующий с группой штат очень внушительный, потребуется более двенадцати холодильников и две конвекционные кухонные плиты, передает korrespondent.net.