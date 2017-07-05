"Концерт" на борту самолета: двух пассажиров сняли с рейса Кишинёв-Стамбул. ВИДЕО

Двух пассажиров сняли с рейса Кишинёв-Стамбул, после скандала, который разгорелся на борту.

Подвыпившие брат с сестрой отказались выполнять требования бортпроводников. Кроме того, они ругались с пассажирами и использовали нецензурную лексику в обращении со стюардессами.

Чтобы справиться с дебоширами, понадобилась помощь пограничников. Несмотря на присутствие правоохранителей, парочка продолжала «концерт». Они всеми силами сопротивлялись задержанию, и наотрез отказались покидать самолёт. Полицейским пришлось силой вывести их из салона.

Позже брат отругал сестру, за словесную несдержанность. Однако и здесь он не смог обойтись без нецензурной лексики.

Брата с сестрой задержали на 72 часа, им грозит штраф 1350 у.е. или 5 лет тюрьмы.