Правительство одобрило законопроект о талонах на питание

Правительство дало положительный отзыв на законопроект о талонах на питание. По мнению кабмина, нововведение способствует повышению эффективности труда и экономии личных бюджетов работников.

Как отмечается в Отзыве правительства, работодатель будет выдавать талоны на питание с учетом количества рабочих дней в предстоящем месяце. Номинальная стоимость одного талона равна 45 леям.

Их будут выдавать как в печатном, так и в электронном формате. Законопроект прошел публичное обсуждение.