Правительство дало положительный отзыв на законопроект о талонах на питание. По мнению кабмина, нововведение способствует повышению эффективности труда и экономии личных бюджетов работников.
Как отмечается в Отзыве правительства, работодатель будет выдавать талоны на питание с учетом количества рабочих дней в предстоящем месяце. Номинальная стоимость одного талона равна 45 леям.
Их будут выдавать как в печатном, так и в электронном формате. Законопроект прошел публичное обсуждение.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул