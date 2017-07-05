Еще больше певица могла бы удивиться компании, в которой ей в тот вечер повезло выступить. Устроители вечеринки позаботились о разных музыкальных вкусах. Кроме Леди Гаги, спели на прославленной сцене Стас Михайлов и Николай Басков. А танец молодых был выдержан в национальных традициях.

Вели праздник Андрей Малахов и Ксения Собчак, которых в Лос-Анджелес доставили бизнес-классом. Гостей также развлекали балерины и оркестр.