В Норвегии построили общественный туалет с панорамным видом на водопад

В Норвегии создали общественную уборную с большими окнами и прозрачными панелями в полу, чтобы ее посетители могли любоваться живописными пейзажами. Об этом пишет журнал Dezeen.

Здание с двумя туалетными кабинками и техническим помещением располагается на юго-западе страны, поблизости от водопада Скьерфсфоссен. По замыслу его разработчиков — сотрудников архитектурной студии Fortunen — оно должно напоминать кусок скалы.

Постройка снабжена двумя длинными узкими окнами от пола до потолка. В самих кабинках есть стеклянные панели. Все это позволяет наслаждаться норвежским пейзажем прямо из уборной.

Строение облицевали плитами из местного камня. Внутри его отделали сосновой фанерой. Как пояснили в Fortunen, их творение максимально вписывается в окружающий пейзаж — лес, водопад и горы, пишет lenta.ru.