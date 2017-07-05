Трактор упал в пропасть с 20-ти метровой высоты, водитель погиб

61-летний мужчина погиб после того, как трактор, которым он управлял, упал в пропасть.

Трагедия произошла в понедельник около 22 часов, в селе Поганешть Хынчештского района. Водителя трактора "подвела" мокрая трасса, из-за чего он потерял контроль над транспортным средством и рухнул в пропасть с высоты 20 метров, пишет bloknot-moldova.md.

"Во время падения трактор ударился о дерево, и водителя выбросило из него через лобовое стекло. Мужчина скончался. Его пассажир остался в живых, он получил перелом ноги", - рассказала пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко.

Ведется расследование.