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Мужчина выпал из окна четвертого этажа в Тирасполе
// фото: crnews.ru
13:59, 05 Jul 2017
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Инцидент произошел в понедельник, 3 июля. Мужчина решил вечером заполнить строительной пеной щели, оставшиеся после установки металлопластикового окна.

Он работал без страховки и потеряв равновесие, выпал из оконного проема с четвертого этажа. От полученных травм скончался, пишет bloknot-moldova.md.




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