Житель Новоаненского района облил бензином и поджег возлюбленную

Житель Новоаненского района пытался убить свою сожительницу. Преступление произошло в апреле этого года в селе Шерпень.



Мужчина, в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился со своей 35-летней возлюбленной. Затем он избил ее, выволок во двор дома, облил бензином и поджег. В результате женщина получила сильнейшие ожоги.

Прокурорам также удалось установить, что мужчина применял насилие и по отношению к несовершеннолетней дочери жертвы.

Прокуратура завершила расследование и передала уголовное дело в суд. В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Ему грозит 12 лет тюремного заключения, пишет bloknot-moldova.md.