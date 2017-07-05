В центре столицы подожгли два автомобиля

Два легковых автомобиля, марки Mercedes и Toyota, сильно пострадали от огня минувшей ночью.



Инцидент произошел в столице на пересечении улиц Измаильской и Д. Кантемир. Владельцем Mercedes оказался хозяин фаст-фуда, расположенном в находящемся рядом офисном здании. Он рассказал, что Toyota, также пострадавшая от пожара, принадлежит его приятелю, на несколько дней уехавшему в Турцию.

Пожарных вызвал охранник здания. Он заявил, что видел возле машин человека в маске и с пакетом, после ухода которого и разгорелось пламя. В полиции пообещали проверить версию поджога.

"На данный момент точная версия пожара не установлена. Специалисты расследуют инцидент и выяснят, что послужило его причиной", - отметил пресс-секретарь полиции Кишинева, пишет bloknot-moldova.md.