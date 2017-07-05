ДТП в Криулянском районе: микроавтобус столкнулся с грузовиком

Грузовой микроавтобус Mercedes и КамАЗ столкнулись в Криулянском районе.

Авария произошла неподалеку от села Логэнешть. Судя по видео, снятому на регистратор проезжавшего мимо автомобиля, микроавтобус оказался сильно смят, его кабина превратилась в груду металлолома.

"ДТП произошло около 13.00. 50-летний водитель КамАЗа, выехавший с карьера Микэуць, не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего и произошло столкновение", - рассказала пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко.

По предварительной информации, в аварии пострадали два человека, водитель и пассажир микроавтобуса. Они были доставлены в больницу, сообщает bloknot-moldova.md