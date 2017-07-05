Французские таможенники нашли в желудке мужчины 79 тысяч евро

Во французском Страсбурге, находящемся на границе с Германией, таможенники задержали нигерийца, пытавшегося провезти крупную сумму наличных.Об этом сообщает DNA, эту информацию телеканалу BFMTV подтвердили в таможне страны.

Отмечается, что мужчину остановили недалеко от городского автовокзала. Служебная собака учуяла запах наркотических веществ от подозреваемого.

При личном досмотре в карманах и в носках мужчины были обнаружены 13 тыс. швейцарских франков.

На это он объяснил, что является гражданином Испании и работал в ресторане на Балеарских островах. Он также рассказал об источнике найденных у него денег.

Тем не менее таможенники решили досмотреть мужчину с использование рентгена.

В результате в желудке подозреваемого были обнаружены девять презервативов с деньгами — в них были спрятаны купюры по 200 и 500 евро на общую сумму 79 тысяч евро, пишет gazeta.ru.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, ему предъявлены обвинения в отмывании денег и контрабанде наркотиков.