В Англии потерявшаяся черепаха нашла дом хозяев через два года

В Британии македонская черепаха Арни через два года после пропажи пришла к старому дому хозяев в городе Хоптон-Кангефорд, откуда семья съехала 20 лет назад, сообщает Daily Mail.

Черепаху обнаружила бывшая соседка семьи Биван Сью Миллингтон, проходившая мимо дома.

«Странно то, что черепаха никогда не жила по этому адресу, но все-таки пришла сюда, возможно, она учуяла знакомый ей запах», — отметила женщина.

До пропажи черепаха прожила в семье восемь лет. Биваны окончательно убедились в том, что это их питомец, узнав маленькое зеленое пятнышко от краски, которое их дочь случайно оставила на панцире Арни много лет назад.

«Арни совершенно невредим, хотя провел две зимы на улице. Я не могу поверить, что его никто не съел и он смог найти себе пищу», — поделилась эмоциями Софи Биван, счастливая хозяйка вернувшейся черепахи, пишет gazeta.ru.