67-летний житель японского города Йоцукайдо Масео Гундзи собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек фирмы Hello Kitty, плюшевых и пластмассовых белых кошек с розовыми бантами. Для своей "сокровищницы" бывший полицейский построил отдельный дом за 250 тысяч долларов. Супруга Гундзи разделяет его увлечение, сообщает NBC.
Товары фирмы Hello Kitty давно стали важным поп-культурным символом, с которым у многих Япония ассоциируется в первую очередь. Масео Гундзи бережно хранит более пяти тысяч белых кошек различных форм и размеров. Пенсионер говорит, что вид коллекции помогает ему расслабиться.
Кроме того, бывший полицейский считает, что с помощью своих игрушек делает своеобразный вызов обществу, пишет vesti.ru.
Жена пенсионера говорит, что не видит в его страсти к игрушкам ничего плохого.
"Важно, чтобы у человека были цель в жизни и увлечения. Кроме того, со временем в хранилище коллекции Масео можно открыть музей", — считает женщина.
Фирма Hello Kitty была открыта в 1974 году. О ставшей впоследствии знаменитой кошке сняли мультсериал.
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
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Би-би-си, Сеул