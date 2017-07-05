Японский пенсионер собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек от Hello Kitty

67-летний житель японского города Йоцукайдо Масео Гундзи собрал крупнейшую в мире коллекцию игрушек фирмы Hello Kitty, плюшевых и пластмассовых белых кошек с розовыми бантами. Для своей "сокровищницы" бывший полицейский построил отдельный дом за 250 тысяч долларов. Супруга Гундзи разделяет его увлечение, сообщает NBC.

Товары фирмы Hello Kitty давно стали важным поп-культурным символом, с которым у многих Япония ассоциируется в первую очередь. Масео Гундзи бережно хранит более пяти тысяч белых кошек различных форм и размеров. Пенсионер говорит, что вид коллекции помогает ему расслабиться.

Кроме того, бывший полицейский считает, что с помощью своих игрушек делает своеобразный вызов обществу, пишет vesti.ru.

"Во время работы в полиции меня приучили подчиняться огромному количеству правил. Я невероятно устал от этого. Никто не ожидает, что у бывшего стража порядка могут быть такие увлечения. Мне это нравится" – говорит японец.

Жена пенсионера говорит, что не видит в его страсти к игрушкам ничего плохого.

"Важно, чтобы у человека были цель в жизни и увлечения. Кроме того, со временем в хранилище коллекции Масео можно открыть музей", — считает женщина.

Фирма Hello Kitty была открыта в 1974 году. О ставшей впоследствии знаменитой кошке сняли мультсериал.