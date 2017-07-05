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Молдова, Украина и Грузия подписали декларацию для вступления в ЕС
// фото: Newscom.md
15:23, 05 Jul 2017
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Спикеры Молдовы, Украины и Грузии подписали совместное обращение к руководству ЕС. В нем выражено стремление трех стран получить европейские перспективы. Об этом сообщил сегодня после заседания Постоянного бюро парламента Андриан Канду.

Он отметил, что заявление будет направлено руководству Евросоюза в преддверии саммита Восточного партнерства, который пройдет осенью текущего года. По словам спикера, заявление трех стран подтверждает политическую волю выполнить все требования, необходимые для подачи заявки на вступление в ЕС.

 




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