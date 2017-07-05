Жительницу Бельц покусала бродячая собака

Пожилую жительницу Бельц покусала бродячая собака. Инцидент произошел накануне днем, когда пенсионерка шла в магазин. Информацию подтвердила пресс-секретарь бельцкой полиции Ольга Беженару.

К правоохранителям обратился сын пострадавшей. У женщины раны на ноге, ей оказали медпомощь. О случившемся доложили местным властям. Полиция, тем временем, выясняет все обстоятельства происшествия. Напомним, ранее СМИ уже писали о проблеме бродячих собак в Бельцах.

В прошлом году там от них пострадали 380 человек. С начала нынешнего года число пострадавших выросло на 10%. По данным местного управления Агентства продовольственной безопасности, в Бельцах насчитывается около 30 тысяч бродячих псов.







