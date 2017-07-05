Пожилую жительницу Бельц покусала бродячая собака. Инцидент произошел накануне днем, когда пенсионерка шла в магазин. Информацию подтвердила пресс-секретарь бельцкой полиции Ольга Беженару.
К правоохранителям обратился сын пострадавшей. У женщины раны на ноге, ей оказали медпомощь. О случившемся доложили местным властям. Полиция, тем временем, выясняет все обстоятельства происшествия. Напомним, ранее СМИ уже писали о проблеме бродячих собак в Бельцах.
В прошлом году там от них пострадали 380 человек. С начала нынешнего года число пострадавших выросло на 10%. По данным местного управления Агентства продовольственной безопасности, в Бельцах насчитывается около 30 тысяч бродячих псов.
Комментарии
- Молодой человек вдребезги разбил арендованную машину
- ДТП в Криулянском районе: микроавтобус столкнулся с грузовиком
- В центре столицы подожгли два автомобиля
- Житель Новоаненского района облил бензином и поджег возлюбленную
- Трактор упал в пропасть с 20-ти метровой высоты, водитель погиб
- "Концерт" на борту самолета: двух пассажиров сняли с рейса Кишинёв-Стамбул. ВИДЕО
- Судье Олегу Мельничуку предъявлены новые обвинения
- Задержаны трое мужчин, употреблявших наркотики на берегу Днестра
- Трое молдаван пытались ввести в страну крупную партию психотропных веществ
- Женщина из Бельц заставляла оказывать интим-услуги 13-летнюю девочку
- Молодой человек вдребезги разбил арендованную машину
- Лимузин Бориса Ельцина выставлен на продажу
- Выпускница принесла на вечеринку флягу с алкоголем под видом клатча
- В Шотландии заключенные притворяются иудеями ради "более качественной еды"
- Подросток совершил перелет из Британии в Нигерию, спрятавшись в шасси
- Судье Олегу Мельничуку предъявлены новые обвинения
- Ученые попытаются клонировать птицу, жившую 170 лет назад
- Голливуд "вздрогнул": свадьба детей российских олигархов поразила своим размахом
- Depeche Mode потребовала в киевском райдере 12 холодильников
- Гей в Китае выиграл громкое дело о принудительном лечении
- Состоялся очередной этап слушаний по делу о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства
- Хитрость не прошла: украинские пограничники задержали гражданку Молдовы
- Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
- Климатологи нашли причину аномальных погодных явлений
- Найден источник вируса Petya
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул