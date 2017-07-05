Селин Дион позировала обнаженной для журнала Vogue

Канадская певица Селин Дион позировала обнаженной для журнала Vogue.

Снимок был сделан в рамках Недели высокой моды, которая в настоящее время проходит в Париже. Обнародовано фото было на Instagram-странице издания.

Известно, что певицу сфотографировали, когда та переодевалась между показами, пишет korrespondent.net.

Издание отмечает, что певица часто выступает в нарядах, которые предназначены исключительно для выхода на подиум, либо на красную дорожку.