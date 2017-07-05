Подросток совершил перелет из Британии в Нигерию, спрятавшись в шасси

Власти Нигерии расследуют происшествие на одном из пассажирских авиалайнеров, в шасси которого спрятался подросток и сумел добраться из Лондона до Лагоса – экономической столицы западноафриканской страны.

Юноша не старше 15 лет был обнаружен в субботу, 1 июля, в техническом отсеке шасси самолета Boeing 747 нигерийской авиакомпании Med-View Airline, приземлившегося в Лагосе после вылета из Лондона.

"Мы расследуем этот инцидент, чтобы определить, как это могло произойти, и не допустить дальнейшего повторения таких вещей", — заявил агентству Франс Пресс представитель нигерийского управления по делам гражданской авиации Сэм Адурогбойе.

Каким образом подростку удалось выжить на высоте более 9,5 тысяч метров, остается тайной, добавил авиационный чиновник.

Температура на высоте от девяти до десяти тысяч метров понижается до 50 градусов. Большинство "зайцев", прячущихся в неотапливаемых и негерметизированных отсеках шасси, погибают от переохлаждения или от удушья. Часто они разбиваются, выпав из своего убежища, когда самолеты раскрывают шасси перед приземлением, пишет РИА Новости.