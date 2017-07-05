Выпускница принесла на вечеринку флягу с алкоголем под видом клатча

В Британии выпускница проявила смекалку и принесла на вечеринку флягу под видом сумочки. Емкость для алкоголя настолько вписалась в образ наряда, что никто не заметил подвоха.

"До сих пор не могу понять, как мне удалось под видом клатча пронести на выпускной огромную флягу", — недоумевает пользовательница твиттера @eleanorclrke.

Её пост об этом неординарном событии привлёк внимание сотен тысяч пользователей, пишет life.ru.