Лимузин Бориса Ельцина выставлен на продажу

На «Авто.ру» выставили на продажу выставили бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman, на котором ездил Борис Ельцин. Автомобиль образца 1995 года оценили в 33,8 миллиона рублей.

Как указано в объявлении, этот автомобиль – первый Pullman в кузове W140 из двадцати семи выпущенных. Изначально лимузин предназначался канцлеру Германии Гельмуту Колю, однако он от машины отказался, подарив ее Борису Ельцину. Тот пользовался «С-Классом» с конца 1995 года и до конца жизни.

Лимузин оснащен 394-сильным шестилитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег – почти 90 тысяч километров. Автомобиль находится в рабочем состоянии.

Сейчас машина находится в частной коллекции. По словам владельца, все документы, подтверждающие ее принадлежность к Гаражу особого назначения, сохранены, пишет motor.ru.