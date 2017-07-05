Молодой человек вдребезги разбил арендованную машину

Молодой человек в возрасте 23 лет вдребезги разбил машину, которую взял сегодня в прокат. Водитель несколько раз перевернулся на ней, после чего свалился в канаву.

Авария произошла на трассе Кишинёв - Леушены, поблизости от села Суручены.

По предваритеьным данным, парень потерял управление. Машина перевернулась несколько раз на дороге, а затем свалилась вместе с водителем в придорожную канаву.

Сам водитль отделался всего несколькими царапинами. Однако, машина скорой помощи отвезла парня, находящегося в шоковом состоянии, в больницу, пишет protv.md.