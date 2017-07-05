Мужчина пытался перевезти партию сигарет через Прут

Пограничники задержали гражданина Молдовы за незаконное пересечение границы с Румынией. Его подозревают в контрабанде сигарет.

Мужчина был замечен ночью на берегу Прута и не отозвался на команды пограничников. Онпроигнорировал предупреждения и попытались скрыться. В связи с этим пограничники открыли огонь и задержали преступника.

Задержанным оказался 35-летний гражданин Молдовы, житель села Хорешть, Яловенского района.

На берегу реки также были найдены два надувных матраса, насос и крепления, необходимые для перевозки груза, а также две пачки денег: 1700 молдавских леев и 19 200 румынских леев.

Мужчина задержан на 72 часа. Ведется следствие.