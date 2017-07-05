Женщина продавала фальшивую косметическую продукцию, замаскированную под международные бренды

Сотрудники столичной полиции задержали 36-летнюю женщину по подозрению в продаже поддельной косметики. Она торговала фальсифицированной продукцией на территории Центрального рынка.

На требования полиции предоставить документы, подтверждающие происхождение косметической продукции, женщина не смогла дать внятных объяснений.

Для выяснения всех обстоятельств и гигиеническую продукцию, которой торговала коммерсантка.

Она была доставлена в полицию до выяснения всех обстоятельств дела. Также полиция конфисковала косметическую, парфюмерную на общую сумму в 8 тысяч леев.

Служители правопорядка выяснили, что косметическая продукция действительно является подделкой и что на неё были незаконно наклеены торговые этикетки всемирно известной косметической компании.

В связи с этим, полиция установливает все обстоятельства дела о происхождение продуктов, и других лиц, причастных к офере.

На данный момент женщине грозит штраф в размере 3 000 леев.

Полиция рекомендует гражданам покупать косметическую продукцию только в официальных магазинах.