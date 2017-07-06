ЕС продолжит финансовую поддержку молдавских реформ в сфере здравоохранения

Евросоюз продолжит финансовую поддержку начатых в Молдове реформ в сфере здравоохранения. Об этом заявил еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, прибывший в нашу страну с визитом. Премьер Павел Филип, в свою очередь, заверил, что реформы продолжатся.

Качественные продукты и доступ к лекарственным средствам являются обязательными нормами в странах Евросоюза, а потому Молдова делает все необходимое, чтобы выйти на этот уровень, отметил премьер Павел Филип.

"Мы обсудили реализацию трех важных реформ здравоохранения. Речь о реформе системы общественного здоровья. Мы добились значительных успехов во внедрении еще двух реформ - в больничном секторе и в области первичной медицинской помощи", - сказал премьер-министр Павел Филип.

"Евросоюз поддерживает Молдову в реализации реформ в области здравоохранения. Мы проводим тренинги, оказываем техническую поддержку, и, я надеюсь, продолжим сотрудничество в этом направлении. Здоровье очень важно для общества, и если в этой сфере все будет хорошо, люди будут любить свою страну и Евросоюз", - отметил еврокомиссар по вопросам здоровья Витянис Андрюкайтис.

Стороны также обсудили антитабачный закон, предпринятые в нашей стране меры для безопасности в области продуктов питания, а также перспективу экспорта молдавской животноводческой продукции и зерновых на европейский рынок.