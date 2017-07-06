В Киеве краденый джип таранил полицию

В Подольском районе Киева на улице Червонопольской ночью 6 июля похитили автомобиль Рендж Ровер. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Со слов владельца угнанного авто, ночью ему позвонил сосед и сказал, что под домом неизвестный пытается угнать его машину. Мужчины вызвали полицию и выбежали на улицу.

Полицейские на вызов прибыли мгновенно и заблокировали машину, приказав злоумышленнику выйти из автомобиля. Вор сдал назад и протаранил Тойоту Приус патрульных. В результате полицейское авто отбросило в сторону, были повреждены двери и мотор,поэтому правоохранители не смогли преследовать преступника, пишет korrespondent.net.

В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время правоохранительные органы ищут ворованное авто.