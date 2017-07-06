Семья превратила старый автобус в роскошный дом для путешествий

Семья превратила старый автобус в роскошный дом и объехала десятки штатов США Американская семья потратила 30 тысяч долларов и 18 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в роскошный дом на колесах. На историю Люка Дэвиса (Luke Davis) и его родных обратили внимание СМИ, в частности газеты Daily Mail и The Sun.

Покупка транспортного средства 1992 года выпуска обошлась 28-летнему американцу в четыре тысячи долларов. После переоборудования машины Люк, его 26-летняя жена Рейчел (Rachel) и двухлетняя дочь Шарлотта (Charlotte) успели объехать 31 штат США.

Внутри мобильного дома Дэвис разместил полноценную кухню с духовкой, дровяной печкой и раковиной. Там также есть спальные места, стол со стульями и санузел. На крыше автобуса находятся солнечные батареи, снабжающие дом на колесах энергией. Дэвис, по профессии — слесарь-трубопроводчик, большую часть работ проделал сам.

В настоящее время семья находится в штате Колорадо, куда они приехали ради известной достопримечательности — Большого каньона. В будущем американская пара планирует выбрать штат, который больше всего понравится им, и построить там дом, пишет lenta.ru.