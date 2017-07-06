Детеныш антилопы принял машину за мать и пробежал за ней шесть километров

Туристы, путешествующие по Южной Африке, сняли на видео детеныша антилопы гну, который принял автомобиль за сородича. Об этом сообщает UPI.

Туристы Захир и Асма Али ехали по национальному парку Кгалагади на границе Ботсваны и ЮАР и заметили детеныша гну, который увязался за автомобилем перед ними.

«Мы поняли, что он, вероятно, потерялся и спутал машину с матерью, — говорит Захир. — Он инстинктивно последовал за самым большим движущимся объектом возле него, как делал бы в стаде».

Детеныш с трудом поспевал за машиной, чуть не попал под встречную Toyota, побежал за ней и в итоге пристал к автомобилю, в котором ехали Захир и Асма. Они отвезли его к ближайшему стаду гну.

«Детеныш остановился, через пять секунд к нему подбежала мать, и они воссоединились», — рассказал Захир.

В общей сложности детеныш антилопы гну пробежал за автомобилями около шести километров, пишет lenta.ru.