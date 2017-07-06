ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

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