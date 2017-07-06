Туристам предложили 12-часовые туры в Антарктику

Британская компания Natural World Safaris предложила путешественникам 12-часовые туры в Антарктику. Путешествие, которое стартует из Кейптауна (ЮАР) оценили в 7 750 фунтов (около 10 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте туроператора.

Из африканского города в Антарктику туристам предлагают отправиться на частном самолете Ил-76, под управлением опытного пилота. Путешественники смогут выбрать одну из нескольких предложенных программ. Например, отправиться в ледяные гроты или понаблюдать за пингвинами Адели.

По возвращению в Африку путешественники смогут насладиться изысканным завтраком с шампанским, который приготовит один из лучших поваров города. Им также предложат отдохнуть в гостевом доме и принять сауну. Отмечается, что в стоимость путешествия перелет до Кейптауна не входит, пишет lenta.ru.