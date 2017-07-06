От коровы до ванны: странные вещи, которые хотели провезти пассажиры самолетов

Британская авиакомпания Virgin Atlantic в ходе проведенного исследования узнала о самых странных вещах, которые пассажиры пытались сдать в багаж или пронести в ручной клади. Об этом пишет газета The Independent.

Так, один путешественник, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, намеревался перевезти в самолете целую тушу коровы, завернутую в упаковочную пленку. Другой пассажир, который летел из британской столицы в Йоханнесбург (ЮАР), хотел сдать в багаж ванну.

Группа туристов, покидавшая Дели, собиралась провезти в багажном отсеке изголовье кровати. Клиент Virgin Atlantic, вылетавший из Лас-Вегаса, хотел зарегистрироваться на рейс с холодильником, заполненным едой.

Среди других необычных вещей, с которыми пассажиры являлись в аэропорт, оказались автомобильные шины и бамперы, а также золотые рыбки в полиэтиленовом пакете с водой.