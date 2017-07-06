78-летняя бабушка из Казахстана покорила интернет рэпом

78-летняя Мариям Амраева из Казахстана прославилась на весь мир благодаря рэпу, который она записывает вместе со своим внуком Дильшодом Ибрагимовым. На тандем, который обрел популярность в сети, 5 июля обратило внимание BBC News. Издание взяло интервью у бабушки и внука.

Родственники записывают треки вместе и выкладывают их в Instagram. Дильшод, как правило, задает бабушке вопросы на актуальные темы, к примеру, о пенсиях, а она отвечает ему на рэп-жаргоне. К примеру:

— Ну что, бабуля, как ваши дела?

— Ходила на почту и пенсию забрала.

— Что-нибудь купили вкусное?

— У меня нет совсем бабла!

Дуэт высмеивает традиционные отношения бабушки и внука («Рукалицо, рукалицо. А ну-ка, внучок, подмети-ка мне крыльцо»), а также особенности жизни современных пенсионеров («У меня огород, курочки, и этим я довольна. Житуха моя пафосная и прикольная. Говорят, я очень красивая и стройная»).

В интервью BBC News Амраева отметила, что любит читать рэп о жизни и по большому счету «на всякие глобальные темы».

По словам внука, первый трек с бабушкой он записал, чтобы удивить друзей. Видео вызвало ажиотаж в соцсетях, после чего начинающий рэпер решил продолжить совместное творчество, пишет lenta.ru.

В Instagram у тандема 12,5 тысяч подписчиков. Помимо рэп-композиций, они публикуют немузыкальные шутливые сценки из жизни, в которых бабушка демонстрирует актерский талант.