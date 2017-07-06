Капитан сборной Андорры показал коллекцию из 600 футболок соперников

Капитан сборной Андорры по футболу Ильдефонс Лима продемонстрировал коллекцию игровых маек своих соперников. Видео появилось в Twitter-аккаунте 101 Great Goals.

37-летний Лима собрал 600 футболок, среди которых есть экземпляры, принадлежащие Джону Терри, Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и другим известным игрокам.

В разное время он защищал цвета испанских, итальянских, греческих, мексиканских и андоррских клубов. Лима выступает за национальную команду с 1997 года. За это время он провел в ее составе 100 матчей и забил 10 мячей, пишет lenta.ru.