Семья из Новороссийска во время плавания на лодке вдоль Черноморского побережья услышала мяуканье котенка, метавшегося на диком пляже в окружении скал.
Как рассказала одна из спасительниц, увидев людей, животное почти сразу бросилось с камней в воду и проплыло около 20 метров, прежде чем они смогли перехватили котенка на середине пути. Испуганное животное доставили на берег, накормили рыбой и уже ищут для него новый дом, пишет РИА Новости.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возрастет вероятность отравления. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул