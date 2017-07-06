За попытку изнасилования несовершеннолетней мужчине из Криулян дали 10 лет тюрьмы

К десяти годам тюрьмы приговорили 43-летненого жителя Криулян за попытку изнасилования 13-летней девочки. Суд также обязал его выплатить пострадавшей более 15 тысяч леев в качестве морального ущерба. За попытку изнасилования несовершеннолетней мужчине из Криулян дали 10 лет тюрьмы

По данным полиции, весной прошлого года осуждённый напал на девочку, когда она пасла коз. Мужчина раздел её, но изнасиловать не успел, его заметили прохожие. Осуждённый частично признал свою вину.

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