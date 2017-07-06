Ограбление посреди дня: мужчина украл телефон у девочки на Ботанике

19-летняя девушка обратилась в полицию Кишинёва c жалобой о том, что её 16-летнюю сестру ограбили. Неизвестный отобрал у пострадавшей мобильный телефон.



Полиция немедленно выехала на место происшествия. Служителям правопорядка удалось получить данные уличных камер видеонаблюдения,установленных поблизости от места происшествия

На кадрах видно, как мужчина подходит к ларьку на бульваре Дечебал, в котором работала потерпевшая и некоторое время стоит рядом. Затем, уловив подходящий момент, хватает ее мобильный телефон марки Samsung Galaxy J5 и убегает.

В ходе оперативных действий полиции, подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний житель из пригорода Кишинёва, ранее судимый за похожие преступления.

В ходе расследования выяснилось, что грабитель разобрал краденый телефон и продал его на детали.

Мужчине грозит штраф в размере 13 000 - 27 000 леев, 180-240 часов общественных работ или лишение свободны сроком до 4 лет.