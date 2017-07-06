Бывший начальник охраны Криковской тюрьмы должен выплатить государству более полумиллиона леев

Высшая судебная палата обязала бывшего начальника охраны Криковской тюрьмы выплатить государству более полумиллиона леев. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.

Иск в ВСП поступил, когда представители правительства договорились о мировом решении с двумя заключенными тюрьмы №4. Они в 2008 году подали в Европейский суд по правам человека жалобу о пытках, которые применял к ним начальник охраны.

Правительство предложило заявителям по 14 тысяч евро и через суд затребовало эти деньги у бывшего сотрудника тюрьмы. Согласно решению ВСП, он также оплатит судебные издержки в 15 тысяч леев.

В прошлом году из Страссбургского суда было отозвано семь из 25 исков против Молдовы. Государство сумело найти с заявителями мировое решение.