Цифровой альбом Jay Z стал платиновым менее чем за неделю

Цифровой альбом «4:44» американского рэпера Шона Кори Картера, более известного как Jay Z, стал платиновым менее чем за неделю. Об этом сообщает ВВС.

Пластинка вышла 30 июня. Она была доступна в онлайн-сервисе Tidal, а также для абонентов компании Sprint. Несмотря на такие ограничения, через пять дней диск стал платиновым.

Для получения соответствующего сертификата Американской ассоциации звукозаписывающих компаний требуется набрать более 1 млн продаж. Цифровым альбомам такой статус присваивается редко.

По имеющимся данным, на этой неделе «4:44» будет доступен и на других платформах, сообщает gazeta.ru.