Возбуждено два уголовных дела о незаконном вывозе мусора в село Корлэтены

Полиция расследует дело о незаконном вывозе мусора из Бельц в село Корлэтены Рышканского района. Свозили бытовые отходы в ореховый сад.

Возбуждено два уголовных дела: одно - по факту загрязнения окружающей среды, другое - за превышение служебных полномочий. Фигурирует в них и местный чиновник.

Мусор из Бельц в сад вывозила фирма, которая занимается ремонтом дорог. Администрация утверждает, что заключила с местными властями соответствующий контракт. Хотя по соглашению, компания должна была свозить в сад только растительный мусор.





