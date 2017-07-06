Выпущена специальная почтовая марка, посвященная 25-летию дипотношений между Молдовой и Литвой

В четверг выпущена специальная почтовая марка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Молдовой и Литвой.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», презентация марки, выпущенной предприятием Poșta Moldovei, и ее гашение, состоялись в посольстве Литвы в Кишиневе.



Посол Римантас Латакас отметил, что дипломатические отношения между Литвой и Молдовой были установлены 8 июля 1992 года.



«С тех пор между нашими странами развивается дружественное сотрудничество как в политике и экономике, так и в области культуры, науки, искусства, здравоохранения. Отношения между нашими странами стали еще более динамичными и получили новый импульс после открытия в 2006 году посольств в Кишиневе и Вильнюсе, что еще больше сблизило наши народы», - отметил дипломат.



Он подчеркнул, что «Литва во всем поддерживает устремления Молдовы в европейское пространство, а также активно делится своим опытом евроинтеграции».



Заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий подчеркнул, что «становление дипломатических отношений между Молдовой и Литвой – важная веха в развитии сотрудничество между двумя странами, которое развивается с самых древних времен».



«Мы вспоминаем сегодня и период 1989-1991 годов, когда наши народы прошли через период роста национального самосознания, что способствовало борьбе за независимость. Представители Литвы неоднократно, в тот период, принимали участие в массовых мероприятиях в Кишиневе», - отметил Дарий.



Он подчеркнул, что «Молдова и Литва всегда смотрели с симпатией друг на друга и помогали во всем».



«После установления дипломатических отношений мы радовались успехам Литвы, ее интеграции в Европейский Союз и НАТО. Молдова всегда и во всем чувствовала поддержку Литвы, в том числе в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Символично, что этот документ был подписан в Вильнюсе. Реализация Соглашения об ассоциации дает нам шанс модернизировать страну, чтобы быть вместе с Литвой в единой семье европейских народов», - подчеркнул Дарий.