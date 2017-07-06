Закон о неподкупности вступит в силу завтра, после того, как будет опубликован в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.
Документ является частью «пакета законов о неподкупности» и является одним из взятых на себя обязательств перед Европейским союзом.
Новый закон регламентирует область неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровне, обязанности публичных учреждений, органов по борьбе с коррупцией, и других компетентных органов по разработке, укреплению и контролю неподкупности в публичном секторе.
Как сообщает МОЛДПРЕС, цель документа – продвижение публичной неподкупности и климата нулевой терпимости к коррупции в сфере государственного управления в Республике Молдова. Кроме того, новый закон устанавливает обязательные меры по обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной целостности, а также поощряет изобличение коррупционных проявления публичными агентами и обеспечивает их защиту против мести.
Новый закон будет распространяться на права, обязательства и обязанности публичных агентов, электоральных конкурентов, публичных организаций, ответственных органов по борьбе с коррупцией, на других государственных органов со специфическими компетенциями, как физических и юридических лиц в процессе взаимодействия с государственным сектором, в том числе на коммерческих организаций, гражданского общества и средств массовой информации.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул