Завтра вступает в силу новый закон о неподкупности

Закон о неподкупности вступит в силу завтра, после того, как будет опубликован в «Monitorul Oficial» Республики Молдова.

Документ является частью «пакета законов о неподкупности» и является одним из взятых на себя обязательств перед Европейским союзом.

Новый закон регламентирует область неподкупности в публичном секторе на политическом, институциональном и профессиональном уровне, обязанности публичных учреждений, органов по борьбе с коррупцией, и других компетентных органов по разработке, укреплению и контролю неподкупности в публичном секторе.

Как сообщает МОЛДПРЕС, цель документа – продвижение публичной неподкупности и климата нулевой терпимости к коррупции в сфере государственного управления в Республике Молдова. Кроме того, новый закон устанавливает обязательные меры по обеспечению и укреплению институциональной и профессиональной целостности, а также поощряет изобличение коррупционных проявления публичными агентами и обеспечивает их защиту против мести.

Новый закон будет распространяться на права, обязательства и обязанности публичных агентов, электоральных конкурентов, публичных организаций, ответственных органов по борьбе с коррупцией, на других государственных органов со специфическими компетенциями, как физических и юридических лиц в процессе взаимодействия с государственным сектором, в том числе на коммерческих организаций, гражданского общества и средств массовой информации.