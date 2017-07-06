Молдо-итальянская группировка совершила кражи на сумму в 2,5 миллионов евро

Преступная группировка, специализирующаяся на грабежах, была задержана в коммуне Вербания, Италия.

Граждане Молдовы занимались организацией краж и сбытом краденного за границу. Преступники украли ценных вещей на сумму в 2,5 миллионов евро.



В результате следственных мероприятий итальянской полиции удалось задержать 12 граждан Молдовы и Италии. Правоохранительные органы конфисковали украденные вещи, среди которых были и 79 винтовок. Оружие планировали сбыть в Швецию.

Преступники вели незаконную деятельность на Севере Италии и в Швейцарии, сообщает bloknot-moldova.md.