Туристка в Таиланде нашла зарытый на пляже труп

Туристка обнаружила труп во время отдыха на пляже таиландского острова Самуи в Сиамском заливе. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Женщину насторожил неприятный запах на пляже. Когда она попыталась найти его источник, то заметила одежду, торчащую из песка. После этого была вызвана полиция, которая выкопала из неглубокой могилы в зоне отдыха тело женщины.

Местные стражи порядка идентифицировали покойную как гражданку Мьянмы по имени Люси (Lucy). Женщина, которая не имела постоянного места жительства в Таиланде, по предварительным данным, скончалась от ножевого ранения, пишет lenta.ru.

Как уточняет газета Bangkok Post, вероятным мотивом убийства стало ограбление, так как на 50-летней Люси не нашли золотого ожерелья, которое она всегда носила.

В убийстве подозревают соотечественника погибшей, который работал на этом же пляже. Полиция полагает, что он уже покинул Таиланд. Мужчина объявлен в розыск. Люси последний раз была замечена живой в субботу, 1 июля. Ее труп обнаружили двумя днями позднее.