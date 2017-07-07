На аукцион выставлено письмо, которое, как предполагается, было написано рэпером Тупаком Шакуром певице Мадонне в 1995 году. В этом письме он просит у нее прощения и объясняет, что причиной расставания с ней стали различия в цвете кожи - по его словам, его бы не поняли его поклонники.
Стартовая цена лота - 100 тысяч долларов, передает ВВС.
Два года назад Мадонна призналась, что у нее действительно был роман с Тупаком, однако не раскрыла никаких других подробностей их отношений.
Письмо Тупака датировано 15 января 1995 года - то есть он написал его, отбывая тюремное заключение в тюрьме штата Нью-Йорк, куда попал по обвинению в сексуальном домогательстве. Еще через полтора года - в сентябре 1996 года - легендарный рэпер был убит в Лас-Вегасе выстрелами из проезжавшей мимо машины.
На момент написания письма оба артиста находились в зените своей славы.
"Для тебя появление с чернокожим мужчиной никак не повредит твоей карьере, наоборот - ты предстанешь намного более открытой и интересной", - пишет Мадонне 23-летний Тупак.
"Но для меня - по крайней мере меня в моем прежнем образе - это означало бы предать половину тех людей, благодаря которым я стал тем, кем стал. Как ты и говорила: я не был тем другом, каким я мог бы быть", - признает Тупак Шакур. Он просит у Мадонны прощения и добавляет: "Я ни в коем случае не хотел причинять тебе боль". Журнал Rolling Stone сообщил, что у него есть подтверждение подлинности письма.
В своем письме Тупак также объясняет, что оказался слишком юн и неопытен рядом с Мадонной, которой на тот момент было 36 лет. "Смешно, но наш роман научил меня тому, что времени никогда не бывает слишком много", - заключает Тупак. В конце письма вместо подписи певец нарисовал сердечко.
Несмотря на гибель в юном возрасте, Тупак Шакур стал одной из крупнейших фигур в мире хип-хопа, повлияв на большинство знаменитых ныне рэперов.
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Би-би-си, Сеул