"У нас в Молдове просто нет трамваев": уроженец РМ спровоцировал ДТП в Одессе. ВИДЕО

В Одессе на Французском бульваре произошло ДТП с участием трамвая. Спровоцировал его водитель из Молдовы, который признался, что не ожидал увидеть на улице такой вид электротранспорта. В результате аварии никто не пострадал.

"У нас в Молдове нет трамваев. Прежде, чем поехать я посмотрел, нет ли других машин, но про трамвай даже не подумал", - сказал водитель машины.



Вагоновожатая сказала, что водитель был невнимателен на дороге.



"Я ехала, и вдруг машина врезалась в трамвай. Он не посмотрел в зеркало, и не увидел, что едет трамвай", - посетовала вагоновожатая.



Полиции предстоит выяснить обстоятельства ДТП.



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