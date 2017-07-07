Массовая драка в столичном троллейбусе №2. ВИДЕО

Двое молодых людей устроили массовую драку из-за кондуктора столичного троллейбуса.

Как сообщает портал deschide.md, минувшим вечером двое пассажиров второго троллейбуса начали приставать к кондуктору и отпускать непристойные шутки в её адрес. После того, как за женщину попытались заступиться пассажиры, один из агрессоров ударил её ногой в грудь.

Один из мужчин, находившихся в салоне, кинулся на защиту девушки. Завязалась драка, в которую вскоре вмешался водитель троллейбуса и другие пассажиры.

Полиции с трудом удалось разнять дерущихся. Правоохранителей ждали целых полчаса, и многие участники конфликта стали высказывать своё неодобрения блюстителям порядка. Вскоре агрессоров доставили участок, а кондуктора госпитализировали.