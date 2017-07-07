Женщина прогуливалась по бульвару Дачия, когда на неё напал молодой человек в спортивной форме. Он сорвал с жертвы золотую цепочку и убежал. Пострадавшая вызвала полицию. На место прибыли сразу несколько экипажей, но задержать преступника по горячим следам не удалось.

Правоохранителям понадобилось около двух недель, чтобы найти злоумышленника. Им оказался 21-летний житель Новых Анен. Потерпевшая опознала его.

Молодого человека арестовали на 72 часа, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы, штраф от 11 000 до 17 000 леев, или 180-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества.