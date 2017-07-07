СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.

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