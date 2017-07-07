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У ехавшего в зону конфликта украинца нашли 1400 клинков для шпаг
// фото: StM fencing
12:29, 07 Jul 2017
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Украинские пограничники изъяли 1,4 тысячи клинков для фехтовальных шпаг у гражданина страны, направлявшегося на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел на контрольно пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Мужчина пытался провезти в личных вещах инвентарь, стоимость которого превышает 40 тысяч гривен (около 92 тысяч рублей по текущему курсу). Клинки были переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения, пишет lenta.ru.




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