Жителя Кишинева задержали на границе за металл

При попытке вывезти в Румынию 8 тонн металла правоохранители задержали в пункте пропуска "Скулень" жителя Кишинева.

Как передает Инфотаг, у 45-летнего мужчины были документы лишь на треть груза, а остальной металл был замаскирован в большегрузном автомобиле.

В ходе расследования установлено, что груз был оформлен на фирму с иностранным капиталом, которая принадлежит гражданин Италии. Он непосредственно занимался оформлением контрабандной сделки.

Есть сведения, что подобным образом металл вывозится не в первый раз. Он изъят, а полиция намерена допросить иностранца