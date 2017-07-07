Со свидетелями и участниками происшествия пообщались журналисты программы "Unitatea de Gardă" Третьего канала. По словам контролера, драку спровоцировали подростки.

"Я напомнила им об оплате проезда, и они заплатили. Потом я попросила их разговаривать потише, потому что они сильно шумели. В ответ донеслась грубость. Я его одернула: "Как ты со мной говоришь?" Один из пассажиров сказал ему: "Успокойся, ребёнок". Тут вышел водитель. Ругаться начали пассажиры. Один из них - в белой кофте - сильно ударил меня ногой".

У подростков, которым 15 и 17 лет, своя версия произошедшего.

"Мой друг говорил громко, он немного выпил и кричал, потому что был в наушниках, а кондуктор позвала водителя. Тот пришел, и не спросив ни о чем, начал нас бить".

"Приходит кондуктор и спрашивает: "Что вы тут делаете?". Мы говорили разговаривали, а она потребовала, чтобы мы замолчали. Мы и умолкли. Потом она что-то сказала, мы что-то ответ, и тут пришел водитель и ударил меня по лицу. Это нормально?".

В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Подросткам грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет