Определен любимый цвет людей в мире

Тысячи людей из ста стран мира проголосовали за свой любимый цвет. Опрос проводила британская компания по производству бумаги G. F. Smith.

По результатам исследования самым любимым цветом в мире оказался глубокий сине-зеленый оттенок, получивший название Marrs Green, передает Refinery29.

Дизайнер Энни Маррс, которая предложила данный цвет для участия в конкурсе, рассказала, что очень рада тому, что именно ее вариант признали лучшим в мире. По словам Маррс, этот оттенок был вдохновлен пейзажем, который окружает ее дома в Шотландии, и всегда был ее любимым цветом, пишет nv.ua.

Редактор журнала Viewpoint Colour Magazine Кэролайн Тилл отметила, что в нынешнюю эпоху потрясений и ежедневных тревог выбор такого успокаивающего оттенка весьма логичен. «Поскольку современное состояние "дефицита природы" в условиях урбанистического и цифрового образа жизни только усиливается, мы стремимся восстановить связь с миром природы, следовательно, возрастает популярность зеленого цвета. Люди жаждут успокаивающей безмятежности зелени», – полагает Тилл.